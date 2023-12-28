Milli teknolojiyle güçlü darbe: Türkiye, yerli AKYA yorpidosuyla denizde fark yaratıyor

Roketsan, milli imkanlarla geliştirdiği AKYA su altı roketinin, hem denizaltı hem de gemi hedeflerine karşı kullanılabilecek bir silah olarak tasarlandığını açıkladı. AKYA, bugün yapılan ilk atış testinde hedef gemiyi batırmayı başardı. Testin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, AKYA'nın Türkiye'nin ilk yerli ve milli ağır sınıf torpidosu olduğunu ve denizaltılarımızın gücüne güç katacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, AKYA ağır torpidosunun ilk harp atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG PREVEZE Denizaltısı, Doğu Akdeniz'de AKYA ağır torpidosu ile hedef gemiyi tam isabetle batırdı. Bu atışla, savunma sanayimizde yeni bir başarıya imza atıldı ve Deniz Kuvvetlerimiz daha güçlü hale geldi. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye!" ifadeleri kullanıldı.

Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği AKYA ağır torpido, denizaltılardan hem denizaltı hem de gemi hedeflerine karşı kullanılabilecek bir silah olarak tasarlandı. AKYA, yüksek hız, uzun menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine sahip.

Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, AKYA'nın Türkiye'nin ilk yerli ve milli ağır sınıf torpidosu olduğunu ve bir adet AKYA ile ağır bir geminin batırılabileceğini söyledi. Erkan, AKYA'nın su altında patlayarak gemiyi basınçla parçaladığını ve torpidoların çalışma prensibini anlattı.

"Biz daha önce Alman torpidosu kullanıyorduk. Yunanistan'dan da Alman torpidosu kullanıyordu. Biz daha önce Alman savaş yönetim sistemini kullanıyorduk. Yunanistan'dan Alman savaş yönetimi sistemini kullanıyorlardı. Şu anda tam bağımsız yerli ve milli MÜREN sistemiyle attık.

Bunun en önemli özelliği elinde kaç tane olduğu bilinmiyor. İki, sendeki torpidonun aynısı Yunanistan'da var. Bu torpido nasıl çalışıyor, nelerden sakınıyor, nasıl hareket ediyor buna bilgi sahibi. Ama AKYA ile ilgili bu bilgilere hiçbiri sahip değil. Yani çalışma algoritmasını bilmiyorlar. En önemli şey bilinmezlik.

Çok büyük bir avantaj bu. Dünyada şu anda bilinmez bir silaha sahipsin. En azından çalışma algoritmaları bilinmeyen bir silaha sahipsin." ifadelerini kullandı.

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