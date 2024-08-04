Milli Tekvandocular Paris 2024'e Uğurlandı

Milli Tekvandocular Paris 2024 İçin Yola Çıktı

2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacak olan milli tekvandocular, Fransa'ya uğurlandı. Konya'da son hazırlıklarını tamamlayan sporcular, etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Son Hazırlık Kampı

Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki milli takım, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel isimli sporcuları ile birlikte önemli bir hazırlık kampı geçirdi.

Uğurlama Töreni

Uğurlama töreni, Konya Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile genç sporcular ve diğer yetkililerin katılımıyla bayraklar ve geleneksel müzik eşliğinde gerçekleşti.

Milli tekvandocular, tüm Türkiye'nin desteğiyle Paris'te başarı elde etmek için mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tekvandocular, Konya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tekvandocular, Konya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tekvandocular, Konya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tekvandocular, Konya Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.