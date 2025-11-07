Milli Yüzücüler Kaan Kara ve Kaan Efe Kaya Gaziantep’te Yeni Sezona Hazır

Gaziantep'te Milli Yüzücüler Gaziantep Belediye Spor Kulübüyle Yeni Sezona Hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzme branşında "Olimpik Kadro Sporcusu" olarak kariyerini sürdüren Milli Yüzücü Kaan Kara ile paletli yüzme branşında Türkiye rekorlarının sahibi, Avrupa Şampiyonu Kaan Efe Kaya'yı makamında kabul etti. Sporcular, 2025-2026 sezonunda Gaziantep Belediye Spor Kulübü mayosu ile yarışacaklar.

Ziyarette hedefler paylaşıldı

Yüzme ve paletli yüzme branşlarında ulusal ve uluslararası arenada öne çıkan Kaan Kara ve Kaan Efe Kaya, yeni sezonda Gaziantep Belediye Spor Kulübü çatısı altında yarışacaklarını açıkladı. Ziyarette sporcular ve antrenörleri, hazırlık süreçleri ve planlanan yarış takvimleri hakkında bilgi verdi.

Performans ve destek

Ziyaret sırasında, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından desteklenen Kaan Kara, "Spor Şehri Gaziantep" vizyonuyla performansını daha da yukarılara taşıyacağını ve kulvarlarda zaferler kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaan Efe Kaya ise sualtı sporlarında Avrupa ve dünya organizasyonlarında şampiyonluk için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Antrenörün değerlendirmesi

Milli sporcuların antrenörü Ali Göz, Başkan Fatma Şahin'in spora verdiği güçlü destekten söz ederek, "Yeni sezonda Gazi şehrimizde, Gaziantep Belediye Spor Kulübü adına yarışmalara katılacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milli sporcularımız, başkanımızın Gaziantep’e kazandırdığı modern tesislerde, nitelikli şartlarda çalışmalarını sürdürerek önemli ulusal ve uluslararası başarılara imza attılar. 2025 CMAS Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız altın madalyalar, sporcularımızın kırdığı rekorlar ve son olarak Olimpik Kadro daveti bu başarıların en güzel örnekleri. Bizlere sağlanan imkânlarla çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Türkiye Şampiyonaları’ndan başlayarak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na uzanan süreçte çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdüreceğiz" dedi.

