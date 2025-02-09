Milliyetçi Hareket Partisi 56 Yaşında: Türk Siyasetinde Önemli Bir Dönem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 56 Yaşında

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin ismini değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak yeniden kurulması, 1969 yılında Türk siyasi hayatına önemli bir adım attı. MHP, kurucu lideri Alparslan Türkeş ile birlikte, o günden bu yana siyasi sahnede varlığını sürdürdü.

Partinin Tarihsel Gelişimi

Alparslan Türkeş’in, 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin Genel Başkanlığına seçilmesi sonrasında 1969 yılında yapılan değişiklikle birlikte, MHP adını aldı ve simgesi olarak “üç hilal” belirlendi. MHP, tüzüğünde yer alan hedefleriyle toplumsal barış ve huzuru sağlamayı, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayı amaçladı.

MHP, 12 Ekim 1969 seçimlerinde %3 oy alarak kurucu lideri Alparslan Türkeş’i Adana'dan milletvekili olarak çıkardı. Ardından, 14 Ekim 1973 seçimlerinde %3,4 oy oranıyla 3 milletvekili kazandı. Bu süreçte, Türkeş, Süleyman Demirel'in kurduğu ilk Milliyetçi Cephe hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

12 Eylül Darbesi ve Sonrasındaki Dönem

1980 darbesinin ardından MHP kapatıldı; ancak bu dönemde, partinin çizgisi, Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakar Parti ile temsil edilmiştir. 1985'te bu parti Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) adını almış ve 1987 referandumundan sonra Türkeş’in siyasi yasaklarının kalkmasıyla MÇP Genel Başkanı oldu.

MÇP’nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda partinin adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığına Alparslan Türkeş seçildi. Türkeş’in 1997'de vefatının ardından yapılan olağanüstü kurultayda Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına seçildi.

Devlet Bahçeli Dönemi ve Seçim Başarıları

Bahçeli'nin liderliğinde MHP, 1999 genel seçimlerinde %17,98 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi ve 129 milletvekili çıkararak koalisyon hükümetinde yer aldı. 2002 seçimlerinde %8,3 oranına düşerek parlamentoya giremese de, 2007, 2011 ve 2015 genel seçimlerinde önemli başarılar elde etti.

MHP’nin Güncel Durumu

Bu yılki 2023 genel seçimlerinde MHP, Cumhur İttifakı içerisinde yer alarak %10,07 oy oranına ulaşarak 48 milletvekili ile mecliste temsil edilmektedir.

MHP, Türk siyasi hayatında 56. yılını kutlarken, geçmişte yaşanan darbelere, ayrışmalara ve koalisyonlara tanıklık eden bir partidir. MHP, gelecekte de siyasi etkisini sürdürecek mi, yoksa yeni gelişmeler partinin rotasını değiştirecek mi? Zamanla göreceğiz.