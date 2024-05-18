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Milliyetçi Hareket Partisi’nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları ele alınacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yerel yönetimlerle ilgili yol haritası belirlemek adına kampa girdi. MHP lideri Bahçeli de kampa başkanlık ediyor.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:28
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları ele alınacak

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), Kızılcahamam’da yaptığı kamp başladı. Kamp, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Ülkücü Şehitler Anıtı ziyareti ile başladı. Bahçeli, anıta karanfil bırakırken, hayatını kaybetmiş olan ülkücüler için dua etti.

Kızılcahamam’da gerçekleşecek olan MHP kampında yerel seçimlerin değerlendirilmesi, yeni belediyecilik anlayışı, afetlerle mücadele, kentsel dönüşüm gibi konular ele alınacak. Ayrıca “Üretken Belediyecilik” başlığı ile hazırlanmış olan yerel seçim beyannamesi de değerlendirilecek. Toplamda 218 belediye başkanının katıldığı kamp, yarın sona erecek.

Kamptaki oturumların başlamasından önce, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin gündemle ilgili konuşma yapması bekleniyor.

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