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MİLTAR Projesi ile Kaçakçılıkla Mücadelede Yeni Dönem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİLTAR Projesi ile kaçakçılıkla mücadelenin güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:55
MİLTAR Projesi ile Kaçakçılıkla Mücadelede Yeni Dönem

MİLTAR Projesi İmza Töreni

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele için hayata geçirilen MİLTAR Projesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ticaret Bakanı Bolat'ın Açıklamaları

Bakan Bolat, projenin yılda 140 milyon dolar maliyetle ithal edilen cihazlardan kurtulmak amacıyla geliştirildiğini belirtti. "Gümrük kapılarımız, ülkemizin en modern ve etkin hizmet sunan kapılarıdır" diyerek, projenin Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

SSB Başkanı Görgün'ün Vurguları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün, MİLTAR Projesi'nin savunma sanayisine katkıda bulunacağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti. "Projeyle, kargo ve araç inceleme, patlayıcı tespiti gibi yetenekler kazanmış olacağız" dedi.

Bakanlık Olarak Sürekli İyileştirme

Bakan Bolat, gümrük idarelerinin Türkiye'nin ekonomik sınırlarını koruyarak ticareti düzenlediğini belirtti. "Kaçakçılıkla mücadelede kararlılığımız artarak devam edecektir. Düzenli ticaret akışını sürdürmek, ülkemizin ekonomik refahını artırmak en büyük hedefimizdir" açıklamasında bulundu.

Gümrüklerin işleyişini iyileştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapıldığını ve yerli üretimin teşvik edileceğini duyuran Bolat, "Böylelikle hem ülkemizin bağımsızlığını artıracak hem de yerli sanayiyi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi 3. Protokol revizyonu imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün (solda) katılımıyla gerçekleştirildi.

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