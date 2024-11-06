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Milwaukee'de 30 Bin Oy Yeniden Sayılacak

Milwaukee'de yapılan açıklamada, oy makinelerinde yaşanan sorun nedeniyle 30 bin oy 'tedbiren' yeniden sayılacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 02:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 02:21
Milwaukee'de 30 Bin Oy Yeniden Sayılacak

Milwaukee'de Oy Sayımında Yeniden Değerlendirme

ABD başkanlık seçimleri devam ederken, kritik bir eyalet olan Wisconsin'in Milwaukee kentinde önemli bir gelişme yaşandı. Şehir sözcüsü Jeff Fleming, 30 bin oyun "tedbiren" yeniden sayılacağını açıkladı.

Seçim Güvenliği Önceliği

Fleming, posta yoluyla kullanılan oyların bir kısmının yeniden sayılacağını belirtirken, bu kararın alınmasının sebebinin oyları sayan makinelerdeki bir sorun olduğunu ifade etti. Makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine, bu önlemin alındığını vurguladı.

Fleming ayrıca, seçim güvenliği konusunda herhangi bir tartışmaya yol açmamak amacıyla bu adımı attıklarını kaydetti. Yeniden sayım süreci, doğru sonuçların elde edilmesi için kritik bir öneme sahip.

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