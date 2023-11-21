Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi: 5.030 liraya kadar prim indirimi...

SGK’nın verdiği 5 puanlık prim indirimi, rekor sayıda sigortalı tarafından talep gördü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, prim indiriminden yararlanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Bakan Işıkhan, prim indiriminden faydalanmak için gerekli şartları da hatırlatarak, çalışanın ve üretenin yanında olduklarını vurguladı.

7,5 MİLYON KİŞİ PRİM İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SGK tarafından verilen 5 puanlık prim indiriminden bugüne dek 7 milyon 579 bin sigortalının yararlandığını duyurdu.

PRİM İNDİRİMİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Bakan Işıkhan, primlerini düzenli ödeyen, işlemlerini kanuni süre içinde yapan, kayıt dışı çalışan bulundurmayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden faydalanabileceklerini de belirterek, çalışanın ve üretenin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

PRİM İNDİRİMİNDEN NE KADAR TASARRUF EDİLECEK?

Buna göre, vatandaşlar 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında brüt asgari ücret esas alınarak her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında değişen indirim miktarlarından yararlanarak yüzde 13,3 oranında daha az prim ödeyebilecek





SGK prim indirimi nedir?

SGK prim indirimi, SGK tarafından belirli şartları yerine getiren sigortalılara verilen bir indirimdir. Bu indirim sayesinde sigortalılar, prim ödemelerinde yüzde 13,3 oranında tasarruf edebilirler.

SGK prim indirimi nasıl alınır?

SGK prim indirimi almak için primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlar, SGK’ya başvurarak indirimden yararlanabilirler.

SGK prim indirimi ne kadar?

SGK prim indirimi, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında değişen miktarlarda verilmektedir.