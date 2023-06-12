Milyonlarca emekliye çifte bayram! Bayram ikramiyeleri erken ödenecek: İşte ödeme tarihleri

EYT'liler ve milyonlarca emekli zam haberini beklerken ikramiyeler hesaplara aktarılmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesin 17 milyondan fazla kişi için emekli maaşı ve bayram ikramiye ödemelerinin tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kararı açıkladı. Milyonlarca emekliye çifte bayram müjdesi haberimizde.

KURBAN BAYRAMI ÖDEMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ödemelerin bayram öncesinde yapılacağını duyurdu. 17 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren gelişmede asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarının başladığı müjdesi verildi. Turizm sektörü üzerinde canlandırma çalışmaları devam ederken Kurban Bayramı 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında ve 26-27 Haziran'ın da idari bayram olmasıyla toplamda 9 günlük tatil süresinde bayram tatili yapma imkanı sunuldu.





EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

SGK emeklilerine yaşlılık aylığı tahsis numarasına bakılarak 17-26 aralığında maaşlar hesaplara yatmaktadır. Bağkur emeklileri ise 25-28 arasında emekli aylığını almaktadır. Memurlar ise maaşlarını her ayın 1-5 arasında hesaplarında görür. Bayrama özel olarak temmuz aylıkları erkenden hesaplarda olurken ikramiyelerde sahibini bulacak.

SGK kapsamında olanlara Kurban bayramı ikramiyeleri 17-21 Haziran arasında yatırılacak.

Bağkur üzerinden emekli olanlara bayram ikramiyesi 22 Haziran tarihinde hesaplarda olacak.

Emekli sandığı kapsamında olanlara ise temmuz ayı ödemeleriyle beraber 23 Haziran tarihinde ödemeleri alacak.