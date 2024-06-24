Milyonlarca emekliye güzel haber geldi! Artık ücretsiz olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliye ve hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik yeni uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu destekler, sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar birçok alanda emeklilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.





EMEKLİLERE ÖZEL ÜCRETSİZ HİZMETLER VE İNDİRİMLİ ERİŞİM İMKANLARI

Işıkhan, yaz aylarında belirli yurtların emeklilere bir ay boyunca maliyetsiz olarak açılmasını içeren yeni hizmetler hakkında detayları paylaştı. Ortaklarla yapılan görüşmeler sayesinde desteklerin detayları netleşti.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesisler tüm emeklilerin ücretsiz kullanımına açık olacak. Kamuya ait misafirhaneler, öğretmenevleri, sosyal tesisler ve konukevleri, kamu çalışanlarına verilen yüzde 15 indirimden faydalanarak emeklilere de kapılarını açacak. Sendikal tesislerde ise emeklilere özel daha büyük indirimler sunulacak.