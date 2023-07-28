Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde askere gidecek yedek subay/astsubay adayları ve erlerin görev yapacakları yerleri açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, askerlik hizmetini yerine getirecek olan yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları resmi olarak duyuruldu.



Ağustos, Eylül ve Ekim dönemlerinde silah altına alınacak asker adayları, artık görev yapacakları yerleri ve askeri birimleri biliyorlar. Bu duyuru ile birlikte, askerlik görevini yerine getirecek olan gençler ve aileleri önemli bir aşamayı tamamlamış oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ DUYURUSU





Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru, vatani görevlerini yerine getirecek olan asker adayları için heyecanlı bir bekleyişi sona erdirdi. Görev yerlerini öğrenen askerler, önümüzdeki aylarda askeri birliklerine katılacaklar ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlamak için eğitimlerini alacaklar.