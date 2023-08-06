Milyonlarca memur için heyecan dorukta! Memura erken emeklilik müjdesi... Şartlara dikkat

Kamu çalışanları tarafından yapılan toplu sözleşme talepleri, ülkenin çeşitli sektörlerinde gündem oluşturuyor. Sağlık, eğitim, enerji, diyanet, belediye, tarım, haberleşme, ulaştırma ve kültür gibi farklı alanlarda görev yapan sendikalar, çalışanların hakları ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli teklifler sundu.



SUNULAN TEKLİFLER





Sağlık sektöründe, tıp bayramında ikramiye verilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması ve tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanması talepleri öne çıktı. Ayrıca, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi, üniversite hastanelerinde görevli personele yer değişikliği hakkı verilmesi ve koruyucu giyim-donanım malzemesi yardımı yapılması talepleri de gündemde.

Eğitim alanında, öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatının artırılması, ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının yükseltilmesi ve öğretmen kadrolarında bulunanların fiili hizmet süresi zammı alması talepleri öne çıktı. Üniversitelerdeki akademik personellere yapılan ödeneğin artırılması ve kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele fazla çalışma ücreti ödenmesi talepleri de dikkat çekti.

Enerji sektöründe, ETİ Maden çalışanlarına ihracat primi ödenmesi, koruyucu giyim malzemesi verilmesi ve araçlara kasko sigortası yapılması talepleri öne çıktı. Haberleşme ve iletişim alanında PTT'ye yeni personel alınması, görevlilere sabah kahvaltısı verilmesi ve AFAD personeline özel tazminat verilmesi gibi talepler ön plana çıktı.

Ulaştırma sektöründe, TCDD'de çalışan personellere ilave ücret verilmesi, deprem bölgesinde görev yapanlara ödül verilmesi ve TCDD'nin personel alımlarının artırılması talepleri dikkat çekti. Ayrıca, kültür sektöründe, sanat kurumlarında görev yapan personelin ek göstergelerinin yükseltilmesi ve arkeolog, müze araştırmacı ve restoratörlere ek özel hizmet tazminatı verilmesi talepleri de öne çıktı.

Kamu çalışanlarının bu talepleri, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında karara bağlanacak ve çalışanların hakları ve koşulları iyileştirilmeye çalışılacak. Bu süreçte sendikaların ve yetkililerin yapıcı diyalog ve uzlaşı içinde olması bekleniyor.