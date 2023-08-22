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Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: MEB'den okul kıyafeti kararı

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Milyonlarca öğrenciye duyuruldu: MEB'den okul kıyafeti kararı
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı için tedbirleri açıkladı! Okul kıyafeti konusunun altı çizildi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için alınacak önlemleri açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla çeşitli kararlar aldı.

Öğrencilerin rahat bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak adına, okul kıyafetleri konusunda önceki yıllarda belirlenen kıyafetlerin tercih edilmesi kararı alındı. Velilere ek maddi yük getirmemek için zorunlu olmadıkça kıyafet değişikliklerine izin verilmeyecek.

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Buna ek olarak, öğrencilerin derslerini daha verimli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla cep telefonu kullanımına sınırlamalar getirilecek. Öğrencilerin okul içinde dersleri aksatmaması için cep telefonlarıyla sınıflara girişleri engellenecek. Ayrıca, öğrencilerin okul dışında dijital ortamlarda vakit geçirmeleri ve sosyal medya uygulamalarını kullanmaları da sınırlanacak.

Deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin konaklamaları için önlemler alınırken, afet bölgelerindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla özel programlar düzenlenecek. Bu programlar kapsamında çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına, okul kayıtları, öğretmen seçimleri ve teknolojik olanaklar göz önünde bulundurulacak. Fırsat eşitliğini zedelemeden planlamalar yapılacak.

Okul öncesi eğitimde 5 yaş çocukların öncelikli olarak kayıt alması sağlanacak. Uyum eğitimleri ve rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin yeni eğitim yılına hazırlıklı bir şekilde başlamaları hedefleniyor.

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Ayrıca, velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmeleri daha düzenli ve nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi için planlamalar yapılacak. Velilerin okul içinde bulunması konusunda ise pedagojik açıdan uygun tedbirler alınacak.

Öğrencilerin kültürel mirasları öğrenmeleri ve fiziksel aktivitelerle daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler kapsamında şehirlerin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilerek öğrencilerin çevrelerini daha iyi tanımaları sağlanacak.

Son olarak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi amacıyla çeşitli programlar yürütülecek. Öğrencilere kültürfizik hareketleri yaptırılarak güne dinç ve sağlıklı bir şekilde başlamaları amaçlanacak.

MEB, bu önlemlerle öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında bulunmalarını ve yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini hedefliyor.

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