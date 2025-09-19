Mimar Kadın Ralli Pilotu Betül Gözde İlter Avrupa'da Madalya Hedefliyor

Karasu Belediyesi'nde mimar olan Betül Gözde İlter, Türkiye başarılarının ardından Avrupa Ralli Şampiyonası'nda madalya hedefliyor; Aydın tırmanmasında kadın klasmanında birinci oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:27
Betül Gözde İlter, Sakarya Karasu Belediyesi'nde mimar olarak çalışırken pistlerde de adından söz ettiriyor. 29 yaşındaki pilot, Türkiye'deki ralli organizasyonlarındaki başarılarının ardından şimdi Avrupa'da madalya kazanmayı hedefliyor.

Erken ilgi ve TOSFED başarısı

Küçük yaşlardan itibaren otomobillere meraklı olan İlter, sürüşü 6. sınıfta babasından öğrendi ve 18 yaşına girer girmez ehliyetini aldı. "TOSFED Yıldızını Arıyor 2022" projesine katılan İlter, yaklaşık 700 kişi arasından çıkarak Türkiye üçüncüsü oldu ve kariyerinde önemli bir adım attı.

Şampiyonalar ve son başarılar

Mimarlık mesleğini sürdürürken yarışlara katılmayı sürdüren İlter, bu ay Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen tırmanma yarışında Karasu Belediyesi desteğiyle yarıştı ve kategori 3 mahalli kadın klasmanında birinci oldu. Ayrıca Eskişehir Rallisinde direksiyon başına geçen İlter, farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Hedef ve motivasyon

İlter, bu sporda kadın sayısının azlığına dikkat çekerek kadınlara örnek olmak istediğini belirtiyor. Kendi ifadesiyle, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışmak ve ardından Türk kadınlarını Avrupa Ralli Şampiyonasında temsil etmek en büyük hedefi.

Belediye desteği

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İlter'e verdikleri desteği vurgulayarak Aydın'daki tırmanma yarışında kendisinin İlter'e copilotluk yaptığını aktardı. Başkan Sarı, ilçeyi ve belediyeyi temsil edecek sporculara desteğin süreceğini söyledi ve "Sporun her dalını Karasu Belediyesi olarak destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da Karasu Belediyesinde mimar olarak çalışan Betül Gözde İlter, Türkiye'deki ralli organizasyonlarında elde ettiği başarıların ardından Avrupa'da madalya kovalamak istiyor.

