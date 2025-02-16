Minare Şerefesinde Dolaşan Tilki Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yozgat'ta Minarede Tilki Gözlemlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının yakınındaki Kemal Karaer Camisi'nin minaresinde dolaşan bir tilki, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayın Detayları

Akdağmadeni'nde yaşayan vatandaşlar, caminin yapımı devam eden minaresinin şerefesinde tilkinin gezindiğini gördü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü, oldukça ilgi çekti.

Ne yazık ki, görüntülerin ardından yavaşça minarenin şerefesinden aşağıya inen tilkinin bir süre sonra atlayıp hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Bu olay, doğanın içindeki yaşamın günlük yaşantımızla nasıl kesişebileceğine dair dikkat çekici bir örnek oldu.