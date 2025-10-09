MINDS International 39. Konferansı Roma'da: Serdar Karagöz ve Erman Yüksel Katıldı

MINDS International 39. Konferansı Roma'da gerçekleştirildi

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliği'nin (MINDS International) 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu, Roma'da yapıldı.

Anadolu Ajansı yetkilileri konferansta

Konferansa, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı. AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de toplantıda yer aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlar ve olağanüstü genel kurul, üye ajanslar arasında haberleşme ve veri hizmetleri alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

