MINDS International'ın 37. Konferansı Berlin'de Gerçekleşti

Uluslararası Haber Ajanslarından Önemli Toplantı

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliği'nin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi.

Alman Haber Ajansı'nın Ev Sahipliği

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlikte, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı. Konferansta, uluslararası haber ajanslarının haber paylaşımı ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Konferansın Önemi

MINDS International, küresel ölçekteki haber ajansları arasında bilgi alışverişini ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir platform olarak düzenlenmektedir. Bu tarz etkinlikler, sektördeki yenilikleri takip etmek ve ortak çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşıyor.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 37. konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Alman Haber Ajansının (DPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel de katıldı. Yüksel, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" ile yenilikçi teknolojik çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka desteği ile videolara çok dilli altyazı ekleyen "Deepmind" gibi yapay zeka uygulamalarını da haber ajansları yöneticilerine tanıttı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) Genel Kurul ve konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. MINDS Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Kimmo Laaksonen, açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) Genel Kurul ve konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. MINDS Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Kimmo Laaksonen, açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) Genel Kurul ve konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. MINDS Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Kimmo Laaksonen, açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) Genel Kurul ve konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. MINDS Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Kimmo Laaksonen, açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) Genel Kurul ve konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. MINDS Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya haber ajansı STT'nin Üst Yöneticisi (CEO) olan Kimmo Laaksonen, açıklamalarda bulundu.