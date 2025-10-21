Minguzzi Cinayetinde 2 Sanığın Beraatine Aile ve Avukattan Sert Tepki

Minguzzi ailesi ve avukatı, Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi davasında 2 sanığın beraatine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:54
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, 4 zanlıdan 2'sinin beraat etmesi ailede ve hukuk temsilcilerinde güçlü bir tepkiyle karşılandı.

Ailenin duygusal tepkisi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararın okunmasının ardından, merhumun anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve bazı yakınları fenalaştı. Adliye önünde konuşan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum." dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise iki sanığın serbest bırakılmasına tepki göstererek bu kararı "yanlış" ve maktule yönelik bir hakaret olarak nitelendirdi. Andrea Minguzzi, adalete inanmak istediğini; Ahmet için artık geç olsa da, tüm çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Avukatın değerlendirmesi: "Karar kabul edilemez"

Ailenin avukatı Ersan Barkın, duruşmada 4 kişiden 2'sinin 24 yıl hapisle cezalandırıldığını, diğer 2 sanık hakkında ise "eylemin içerisinde olmalarına rağmen delil yetersizliği nedeniyle" beraat ve tahliye kararı verildiğini hatırlattı.

Barkın, istinaf incelemesinde bu kararın kaldırılacağına inandıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "100 yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, içtihat birliğine, bu içtihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hepimizin evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil."

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılanan B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı; bu cezada indirim uygulanmadı. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"tan beraat ve tahliye kararı verildi.

Kararın hukuki süreçte nasıl şekilleneceği, istinaf aşamasındaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

