Mini EYT paketi yola çıktı! 10 yıl prim yetecek: SGK giriş yılına dikkat

Emekli olmak isteyenlere müjde. EYT kapsamına girmeyen ve programdan yararlanamayanlar için bir plan daha açıklandı. Detaylar haberimizde…







YENİ EYT İLE EKSİK PRİMİ OLAN EMEKLİ OLUYOR! 10 YIL VE 45 YAŞ YETİYOR

Uzun yıllar gece gündüz çalışan herkesin en büyük hayali emekli olup rahat bir hayat yaşamaktır. Emekli olmak istediniz fakat EYT yasası çıktığında bu fırsatı elinizden kaçırdıysanız sakın dert etmeyin bu imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme geliyor. Ayrıntılar haberimizde…

EKSİK PRİMİ OLANLARA YENİ EYT GELİYOR. 10 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK.

Yeni erken emeklilik fırsatı henüz prim yapmamış ve bu nedenle EYT'den yararlanamayan milyonlarca kişiye sunuluyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sigortalılığını 10 yılını dolduran ve 45 yaşını dolduran milyonlarca sigorta alıcısı emekli olma hakkına sahip olacak. Ayrıca aynı kapsamlı yasa, ev hanımlarına erken emeklilik, şarap imalatçılarına ise indirimli ikramiyeler öngörüyor. Peki, artan emeklilikten kimler yararlanacak? Sigorta alıcıları ilerici emeklilik fonlarından ne zaman yararlanacak? Aşamalı emeklilik sistemleri, erken emeklilikten yararlanmak isteyen milyonlarca sigortalının gündeminde yer alıyor. Özellikle ikramiye yetersizliği nedeniyle EYT'yi kaçıranlar yeni fırsatları değerlendirerek erken emekli olmak istiyor. Aşamalı emeklilik, sigorta başlangıç tarihi 1999 veya daha sonra olan kişileri kapsayacaktır. Genel hükümler kapsamında kademeli emeklilik ile 10 yılını dolduran ve 45 yaşını dolduran milyonlarca kişi emekli olma hakkına sahip olacak. Torba yasa ayrıca ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlıyor ve tahvil ihracı yoluyla sigorta primlerinde indirim sağlıyor. Eksik primi olan milyonlarca kişiyi kapsayan yeni düzenlemeler haberimizde…

EKSİK PİRİMİ OLANA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

EYT Yönetmeliği sayesinde milyonlarca kişi şimdiden erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Ancak henüz katkı sağlamayan ve bu nedenle EYT'ye katılamayacak olanlar da yeni düzenlemeyi yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik, kapsamlı kanunlar arasında TBMM'ye sunulan en önemli hükümlerden biri haline geldi. Aşamalı emeklilik uygulamasına geçilmesi halinde 10 yıl sigortalılığını tamamlamış ve 45 yaşını doldurmuş vatandaşlar erken emeklilik talebinde bulunabilecek. Önümüzdeki günlerde kademeli emeklilik sistemine ilişkin yeni detay ve bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanacak.

BAĞKURLULAR İÇİN PRİM İNDİRİMİ TORBA YASA İLE GELİYOR

BAĞ-KUR'lular için müjdeli haber geldi. Uzun süredir prim indirimi bekleyen vatandaşlara torba yasanın bazı bölümlerinden güzel haber geldi. Yeni kapsamlı kanunda yer alan SSK ve BAĞ-KUR ikramiyeleri arasındaki denge sayesinde küçük esnaf beş yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak. Yeni düzenlemeyle tahvil sahiplerinin emekliye ayrılması için gereken ikramiye gün sayısı 7.200 güne indirilecek. Böylece küçük esnaf da tıpkı SSK üyeleri gibi daha erken emekli olma hakkına sahip olacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Ev hanımlarına müjde, torba yasanın bir parçası. Yeni düzenlemelerle milyonlarca ev kadını erken emekli olabilecek. Devlet ev hanımlarına desteği artıracak. İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev hanımları, devletten aldıkları prim desteğinin üçte biri ile prim ödeme imkanına sahip olacak. Ev kadınlarına verilecek bonus desteği erken emekliliğe yol açacak ancak evlilik süresi ve çocuk sayısı da ev hanımları için önemli bir avantaj haline gelecek. Torba yasa kapsamında Kongre'ye sunulan düzenlemenin bu yıl kabul edilmesi bekleniyor.