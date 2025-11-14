Minik Biniciler Kartepe'de Ara Tatili Ata Binerek Değerlendirdi

Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü'ne yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü, ara tatil boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Tatili değerlendirmek isteyen aileler ve çocuklar, kulübün sunduğu benzersiz binicilik deneyiminden faydalanmak için merkeze yöneldi.

Karatepe Mahallesi'nde yer alan kulüpte, binicilik deneyimi yaşamak isteyen çocuklar ve yetişkinler eğitmenler eşliğinde ata binme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, güvenli koşullar altında hem keyifli vakit geçiriyor hem de biniciliğin temel aşamalarını öğreniyor.

Etkinlikler doğayla iç içe gerçekleşiyor ve profesyonel eğitmenler tarafından yürütülen çalışmalar, güvenli ve kontrollü bir ortamda organize ediliyor. Aileler, çocuklarının güvenli ve öğretici bir ortamda vakit geçirmesinden memnun kaldı.

Kulübün sunduğu programlar, ara tatili değerlendirmek isteyenler için tercih edilen etkinlikler arasında yer alıyor ve katılımcılara hem eğlence hem de spor dolu bir deneyim sunuyor.

