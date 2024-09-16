Minik Kick Boksçu Ahmet Batur İnan 1 Yılda 3 Madalya Kazandı

Minik Kick Boksçu 6 Yaşındaki Ahmet Batur İnan'dan Büyük Başarı

Edremit, Van'da yaşayan minik sporcu 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, katıldığı ulusal ve uluslararası kick boks turnuvalarında elde ettiği 3 madalya ile dikkat çekiyor.

Ahmet Batur İnan'ın aile destekli spora yönelmesi, onu kısa sürede başarı merdivenlerini tırmanmaya teşvik etti. 3 yaşında kick boksa başlayan İnan, Van Olimpiyat Spor Kulübünde antrenör Muhammed Hamza Kızılaslan ile çalışma fırsatı buldu.

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

İnan, 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonasında ve 1-9 Temmuz'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Türkiye ikincisi olmayı başardı. Bunun yanında, 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başardı.

Aldığı 3 madalya ile uluslararası arenada adından söz ettiren İnan, milli sporcu olma hayali için haftada beş gün antrenman yapıyor.

Ailesinin ve Filmlerin Etkisi

Ahmet, kick boksa yönelmesinde etkili olan faktörleri şöyle dile getirdi: "İzlediğim filmlere özendim ve ailem beni bu yolda destekledi. Spora başlamam için ailem hemen harekete geçti. Antrenörlerimle tanıştıktan sonra, hazırlıklarım sonucunda Dünya Kupası Şampiyonu oldum. Milli sporcu olma hayalimi gerçekleştirmek için azimle çalışıyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle birlikte mutlu anlar yaşıyoruz."

Antrenörün Gözünden Başarı

Antrenör Muhammed Hamza Kızılaslan, genç sporcunun kazandığı başarı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Antrenmanlarımız genellikle 2 saat sürüyor. İlk başlarda Ahmet'in özgüven kazanmasını sağlamak için turnuvalara katıldık. Alt minik gruplardaki müsabakalar genelde eğlenceli bir ortamda geçiyor. Ancak Ahmet, uluslararası müsabakada gösterdiği üstün performansla bizi gururlandırdı; 4 maçı kazanarak şampiyon oldu ve bu da bizim için büyük bir sevinç kaynağı oldu." dedi.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.