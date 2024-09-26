Minik Rüzgar Berkan Sağlıklı Doğdu

Antalya'da anne karnında gerçekleştirilen bir ameliyatla sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebek, hayat dolu bir başlangıç yaptı.

Antalya'da yaşayan Arzu ve Orhan Balıkçı, ikinci çocuklarına kavuşma heyecanı yaşarken, bebekleri Rüzgar Berkan'ın sağlık durumu onları endişelendirmişti. Bebekte mesane tıkanıklığı ve kan uyuşmazlığına bağlı değer düşüklüğü tespit edildi.

Anne Karnındaki Ameliyat

Başvuru yaptıkları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Perinatoloji Polikliniği'nde, Opr. Dr. Hasan Berkan Sayal ve Doç. Dr. And Yavuz'un öncülüğündeki 6 kişilik ekip, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Balıkçı çifti, ameliyatın gerekliliğini anladıktan sonra umutla beklemeye başladı.

Opr. Dr. Sayal, 34. haftada yapılması gereken ameliyatın kritik önemi hakkında bilgi vererek, "Doğum öncesi sağlıklı bir müdahale yapamazsak, bebeğin böbrekleri geri dönüşümsüz şekilde etkilenebilirdi" dedi. Ameliyat sonrasında Rüzgar Berkan’ın sağlıklı bir şekilde doğduğu belirtildi.

Duygusal Anlar

Balıkçı çifti, özellikle bebeklerinin ameliyat sırasında gösterdiği yaşam enerjisinin kendilerine güç verdiğini ifade etti. Arzu Balıkçı, “Doktorlar bebeğin alınmasını söylediklerinde, o sanki 'benden vazgeçme' der gibiydi” diye konuştu.

Şu an 7 aylık olan Rüzgar Berkan, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Balıkçı ailesi, bebeklerine hayatlarını değiştiren doktorlarının ismini vermenin mutluluğunu yaşıyor.