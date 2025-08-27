DOLAR
Minneapolis'te Katolik Okula Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Öldü, 17 Yaralı

Minneapolis'te Annunciation Katolik Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 14'ü çocuk 17 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:51
GÜNCELLEME - Ölüm ve yaralı sayısı ile saldırı sonrası düzenlenen basın toplantısı eklendi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Annunciation Katolik Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililerden ve yetkili açıklamaları

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketindeki paylaşımında Annunciation Katolik Okulu'ndaki saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentin güneyindeki olayları takip ettiğini ve acil müdahale ekiplerinin sahada olduğunu vurguladı. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." dedi.

Polis basın toplantısında verilen bilgiler

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, düzenlediği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşında iki çocuğun hayatını kaybettiğini, toplamda 14'ü çocuk 17 kişinin yaralandığını açıkladı. O'Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi.

O'Hara, saldırganın olayın ardından kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiğini belirterek, saldırganın 20'li yaşların başında, siyah kıyafetler giymiş bir erkek olduğunu aktardı. Ayrıca saldırganın uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıdığını bildirdi.

O'Hara, saldırganın okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada binanın dışından yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş etmeye başladığını ifade etti ve olaya ilişkin soruşturmanın; saldırganın suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı gerçekleştirme gerekçesi gibi konuları kapsadığını söyledi.

Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt ise yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Saldırıyla ilgili soruşturma ve olay yerindeki müdahale çalışmaları devam ediyor.

