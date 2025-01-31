Minnesota'da İkinci El Satın Alınan Tablo van Gogh’a Ait Olabilir

Minnesota'da yapılan bir keşif, sanat dünyasını heyecanlandırdı. İkinci el olarak satın alınan bir tablonun, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait olduğuna dair güçlü tahminler var.

CNN tarafından aktarılan habere göre, sanat araştırmaları yapan LMI Group International firması, 2016 yılında bir koleksiyoner tarafından edinilen ve 2019'da firmanın envanterine katılan tablonun, Hollandalı sanatçı van Gogh'a ait olabileceğini belirledi.

Uzmanlar, firmanın yaptığı tuval örgüsü ve boya pigmenti incelemeleri sonucunda, tablonun 1889 yılında van Gogh tarafından Fransa'daki bir psikiyatri hastanesinde yapıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca tablonun, Danimarkalı sanatçı Michael Ancher'in eserinden esinlenerek oluşturulduğu ifade edildi.

Tablonun üzerindeki saç örneğinin test edilemeyen durumda olduğu belirtildi. Eser, ağ tamir eden beyaz sakallı yaşlı bir adamı tasvir eden bir yağlı boya tablosu. Ancak, tablonun kesin olarak van Gogh'a ait olup olmadığını doğrulamak için Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Van Gogh Müzesi'nin onayı bekleniyor.

Vincent van Gogh, yaşamı boyunca yaklaşık 900 tablo üretmişti. Van Gogh'un bipolar ve borderline kişilik bozukluklarından muzdarip olduğu düşünülse de, bu hastalıklar hiçbir zaman kesin olarak teşhis edilemedi.