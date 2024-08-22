Minnesota Valisi Tim Walz, Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adaylığını Kabul Etti

Walz, Harris ile Yarışacak

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimler için başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Tim Walz, resmi olarak Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile birlikte yarışmayı kabul etti.

Demokrat Parti Kongresi’ndeki Konuşma

Walz, Chicago’da devam eden Demokrat Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Bu onuru kabul etmek benim için büyük bir deneyim" dedi. Harris’in yardımcısı olmanın kendisine sağladığı fırsatları vurguladı.

Seçim Hedefleri

Olası bir zafer durumda, orta sınıf aileler için vergi indirimlerinden, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesine kadar bir dizi hedeflerinin bulunduğunu açıkladı. Walz, Amerika'nın çıkarları için birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

Rakiplerinin Eleştirisi

Walz, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve yardımcısı James David Vance’in kampanyasının ülkede zor dönemler yaşatacağını savundu.

Önemli İsimler de Kongredeydiler

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden ve Harris’in döneminin başarılı olduğunu savunarak, Trump’ı "demokrasiye saldırmakla" suçladı. Eski Başkan Bill Clinton ise Harris’i ülke sorunlarını çözme kapasitesine sahip bir aday olarak nitelendirirken, Trump’ı ise "kaos çıkaran" bir lider olarak tanımladı.

Clinton, Trump’ın söylemlerinde yalnızca kendisini öne çıkardığını ve halkı oy verme konusunda dikkatli olmaya çağırdı.