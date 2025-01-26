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Miraç Kandili Coşkusu: Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kutlama Programları Düzenlendi

Miraç Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camilerde düzenlenen programlarla gece idrak edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:36
Miraç Kandili Coşkusu: Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kutlama Programları Düzenlendi

Miraç Kandili Coşkusu

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla anlam dolu programlar gerçekleştirildi. Her dört ilde de camiler, binlerce vatandaşın katılımıyla dolup taştı.

Konya'da Mevlana Müzesi'nde Coşku

Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Yer bulamayan birçok kişi caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını eda etti. Camideki vaaz öncesinde ise, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Namaz sonrası cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker ikramı yapıldı.

Aksaray'da Geleneksel Kutlama

Aksaray'da yatsı namazında camiler dolup taşarken, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde özel kandil programları düzenlendi. Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Karaman'da Kur'an Dinletisi

Karaman'da İmam-I Azam Camisi'nde yapılan programa katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i ilgiyle dinledi. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da Anlamlı Etkinlik

Afyonkarahisar'da ise Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.

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