Mireille Mathieu İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Mireille Mathieu İstanbul'da Sahne Aldı

Dünya çapında hit şarkıları "La Paloma Adieu", "Mon Credo" ve "Une Histoire d'Amour" ile tanınan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da müzikseverlerle muhteşem bir buluşma gerçekleştirdi.

Volkswagen Arena'da Büyüleyici Performans

Klasik Fransız chanson tarzının önemli temsilcilerinden biri olan Mathieu, Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği konserle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat süren sahne performansında izleyenleri adeta büyüleyen sanatçı, toplamda 3 kez bis yaptı.

Hit Şarkılarıyla Göz Doldurdu

Konser sırasında Mathieu, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçı; "Mon Credo", "Tu Es Celui" ve "Ma Melodie D'Amour" gibi pek çok hit şarkısını seslendirdi.

Sonraki Durak: Ankara

Edith Piaf'ın haleflerinden biri olarak gösterilen Mireille Mathieu, yarın Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Konser, Ankara Congresium Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.