Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Miryokefalon Zaferi ile ilgili yürütülen yüzey araştırması tamamlandı. Çalışmanın sonuçlarına göre zaferin Konya civarında gerçekleştirildiği yönündeki bulgular, ilerleyen dönemde yapılacak sondajlarla daha da kesinleşecek.

Araştırmanın yürütülmesi

Çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Konya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın bilimsel danışmanlığında yürütüldü. Yüzey araştırması kapsamında kaynaklarda belirtilen yerler titizlikle incelendi ve bulgular NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda paylaşıldı.

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, konuşmasında zaferin 849. yılının kutlandığını hatırlatarak, "İddia edilen diğer mekanları da inceledik. Konya çevresindeki Bağırsak Boğazı..." ifadelerine yer verdi.

Bulgu ve değerlendirmeler

Çaycı, Türkiye'de farklı bölgelerin Miryokefalon'un yeri olarak öne sürüldüğünü belirterek, "Fakat 20 yıldan beri çalışan Mehmet Akif Ceylan ve Adnan Eskikurt'tan oluşan ekip, bu savaşın Konya civarında olabileceğini araştırmaları neticesinde ortaya koydu." dedi.

Araştırma ekibi, çalışma alanını özellikle Bağırsak Boğazı çevresinde yoğunlaştırdı. Çalışmada, tarihî kaynaklarda savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair ifadelerin 7 önemli kaynakta geçtiği vurgulandı. Bu kapsamda coğrafi yer adlarının tespiti öncelikli olarak ele alındı; Çivril Çimen (Akşehir Sancağı) olarak kaydedilen bölgenin vadinin girişinde oldukça mümbit ve stratejik bir konumda olduğu tespit edildi.

Ek olarak, boğaz üzerinde kaynaklarda "Meldinis" adıyla geçen ve daha sonra "Meldos Kalesi" şeklinde kayıtlarda görülen bir kalenin varlığı belirlendi. Söz konusu kalenin Roma döneminde yoğun kullanıldığı, Demir Çağı'na kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğu ve Konya tahrir defterleri ile bir vakfiyede yerleşimin eteklerinde vergiye tabi tutulduğuna ilişkin kayıtların bulunduğu ifade edildi.

Gelecek adımlar: Sondaj çalışmaları

Yüzey araştırmasında jeo radar çalışmaları ile metallerin yoğun olduğu alanlar tespit edildi. Prof. Dr. Çaycı, "Bu alan üzerinde yüzeyde buluntu aramaya çalıştık. Çivril ve Meldos Kalesi'nin tespiti daha önemlidir. Jeo radar çalışması daha önce yapıldı. Bölgede ve vadide metallerin yoğunlukta olduğu alanlar tespit edildi. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılacak sondaj çalışmalarıyla bu netlik kazanacaktır." şeklinde konuştu.

"Sondaj çalışmalarıyla bu iş inşallah netlik kazanacaktır" vurgusunu yapan Çaycı, sürecin uzun ve sabır gerektirdiğini; adım adım nihayete doğru ilerlediklerini belirtti.

Toplantı ve katılımcılar

Çalışma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda Prof. Dr. Adnan Eskikurt ve Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan da konuşma yaptı. Araştırma, ilerleyen saha ve sondaj çalışmalarıyla Miryokefalon Zaferi'nin kesin yer tespiti yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

