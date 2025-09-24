Mirziyoyev: BM Güvenlik Konseyi Yeniden Yapılandırılmalı

Mirziyoyev BM 80. Genel Kurulu'nda Konuştu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, BM 80. Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler sisteminin güçlendirilmesi ve günümüz risklerine uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu. Mirziyoyev konuşmasını New York’ta gerçekleştirdi.

Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması

Mirziyoyev, BM'nin faaliyet ve geleceği için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirterek, küresel ortamın hızlı değişimi ve artan krizlere dikkat çekti. Ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uzlaşıya dayalı çözüm çabalarını takdir ettiklerini ve "Birleşmiş Milletler 80 Girişimi"'ne tam destek verdiklerini söyledi.

Konuşmasında özellikle şu ifadeye vurgu yaptı: "Günümüz tehditleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasını ve üyeliğinin genişletilmesini destekliyoruz."

Ulusal reformlar ve hedefler

Mirziyoyev, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda demokratik, hukuki, sosyal ve laik bir Özbekistan inşa etme politikalarını sürdürdüklerini belirtti. Ülkede geri dönüşü olmayan reformların kararlılıkla devam ettiğini, amaçlarının her ailenin yaşamını kökten değiştirmek, insan onurunu ve refahını artırmak ve 2030'a kadar Özbekistan'ı üst orta gelirli bir ülke haline getirmek olduğunu vurguladı.

Yeni Orta Asya vurgusu

Mirziyoyev, sekiz yıl önce Genel Kurul'da dile getirilen Orta Asya'yı barış ve ortaklık bölgesi yapma hedefinin şimdiye kadar büyük ölçüde gerçekleştiğini belirterek, kapalı sınırlar ve çözülmemiş anlaşmazlıkların döneminin geride kaldığını ifade etti. Bölgenin birlik ve istikrarının uluslararası ilişkilerde giderek daha belirgin bir yer kazandığını söyleyerek "Bugün Yeni Orta Asya'nın oluşum sürecinin başladığını söyleyebilirim." dedi.

Afganistan, Filistin ve Ukrayna mesajları

Afganistan hakkında, ülkenin izole edilmesine izin verilmemesi ve yeniden kalkındırılması için uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiğini belirten Mirziyoyev, bu çerçevede Afganistan üzerinden uluslararası ulaşım ve enerji koridorlarının geliştirilmesine yönelik olarak BM'de ayrı bir karar kabul edilmesini önerdi.

Filistin konusuna değinen Mirziyoyev, "Gazze Şeridi'ndeki hızla kötüleşen insani kriz göz ardı edilemez. Askeri harekatların durdurulması ve siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz. BM kararları uyarınca 'iki halk için iki devlet' ilkesinin uygulanmasının kararlı bir destekçisiyiz."

Ukrayna çevresindeki durumun ciddi endişe kaynağı olduğunu belirten Mirziyoyev, sorunun diplomatik yollarla çözümü için üst düzey diyalogların başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Küresel ulaşım ve lojistik önerisi

Mirziyoyev, küresel ulaşım sisteminin kırılganlığının özellikle karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu kapsamda uluslararası transit koridorlarının güvenliğinin sağlanması ve verimli lojistik zincirlerinin oluşturulmasının önemini vurguladı ve "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Ulaşım Bağlantılarının Güçlendirilmesi" adlı küresel mekanizmanın hayata geçirilmesini teklif etti.

