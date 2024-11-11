Mirziyoyev'den Filistinli Yaralılara Umut: Özbekistan Hastaneleri Yardıma Hazır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kadın ve çocukların tedavi edilmesi için Özbekistan'daki hastanelerin her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen zirvede konuşan Mirziyoyev, dünya toplumunun İsrail'in saldırılarına karşı güçlü çağrıda bulunmasına rağmen, bu ülkenin uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini vurguladı. Özellikle bu saldırıların, Lübnan'ın topraklarına da sıçramasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mirziyoyev, binlerce masum insanın, özellikle de kadınlar ve çocukların ölümüne neden olan yıkıcı saldırıları insanlığın en karanlık sayfalarından biri olarak nitelendirdi. Bu gibi durumların izlenmesinin artık mümkün olmadığını belirtti ve uluslararası arenada çifte standartların savaşın yayılma olasılığını artırdığını ifade etti.

Özbekistan, Filistin-İsrail sorununda barış ve diplomasi yoluyla çözüme ulaşan tüm yapıcı girişimleri desteklemeye devam edecektir. Mirziyoyev, zirvede ortak siyasi irade ve birliği göstereceklerine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, uzun süredir devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin rolünün artırılması gerektiğini savundu. Savaşların derhal durdurulması ve güvenli insani koridorların sağlanmasının önemini vurgulayarak, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, Filistin halkının bağımsız ve özgür bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu da kaydederek, 1967 sınırları temel alınarak başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'ın başlattığı İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak faaliyetlerini desteklediklerini tekrar vurguladı.

Mirziyoyev, önümüzdeki yıl Semerkand'da gerçekleştirilecek olan Körfez Arap Devletleri-Orta Asya Zirvesi'nde Filistin halkına yardım konularının ele alınacağını da belirtti. Ayrıca İİT çerçevesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki tarihi eserlerin korunması konusunda da gerekli adımların atılması gerektiği vurgusunu yaptı.

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