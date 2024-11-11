DOLAR
34,32 0,14%
EURO
36,58 0,66%
ALTIN
2.884,12 2,89%
BITCOIN
2.920.088,8 -7,44%

Mirziyoyev'den Filistinli Yaralılara Umut: Özbekistan Hastaneleri Yardıma Hazır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Filistinli kadın ve çocukların tedavisi için Özbekistan hastanelerinin kapılarını açmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:42
Mirziyoyev'den Filistinli Yaralılara Umut: Özbekistan Hastaneleri Yardıma Hazır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kadın ve çocukların tedavi edilmesi için Özbekistan'daki hastanelerin her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen zirvede konuşan Mirziyoyev, dünya toplumunun İsrail'in saldırılarına karşı güçlü çağrıda bulunmasına rağmen, bu ülkenin uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini vurguladı. Özellikle bu saldırıların, Lübnan'ın topraklarına da sıçramasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mirziyoyev, binlerce masum insanın, özellikle de kadınlar ve çocukların ölümüne neden olan yıkıcı saldırıları insanlığın en karanlık sayfalarından biri olarak nitelendirdi. Bu gibi durumların izlenmesinin artık mümkün olmadığını belirtti ve uluslararası arenada çifte standartların savaşın yayılma olasılığını artırdığını ifade etti.

Özbekistan, Filistin-İsrail sorununda barış ve diplomasi yoluyla çözüme ulaşan tüm yapıcı girişimleri desteklemeye devam edecektir. Mirziyoyev, zirvede ortak siyasi irade ve birliği göstereceklerine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, uzun süredir devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin rolünün artırılması gerektiğini savundu. Savaşların derhal durdurulması ve güvenli insani koridorların sağlanmasının önemini vurgulayarak, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, Filistin halkının bağımsız ve özgür bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu da kaydederek, 1967 sınırları temel alınarak başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'ın başlattığı İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak faaliyetlerini desteklediklerini tekrar vurguladı.

Mirziyoyev, önümüzdeki yıl Semerkand'da gerçekleştirilecek olan Körfez Arap Devletleri-Orta Asya Zirvesi'nde Filistin halkına yardım konularının ele alınacağını da belirtti. Ayrıca İİT çerçevesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki tarihi eserlerin korunması konusunda da gerekli adımların atılması gerektiği vurgusunu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Suriye Sınırında Askerden Arındırılmış Bölgeye Yeni Yol İnşa Ediyor
2
Burhan: HDK'nın Suçları, İsrail'in Suçlarından Daha Az Tehlikeli Değil
3
İzmir'de Trajik Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti
4
İstanbul'da ABD-Türkiye İlişkileri Ele Alındı
5
Türkiye ve Özbekistan Kültürel Etkinliklerde Birleşiyor
6
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Filistin Devleti Kurulmadan Orta Doğu Barışı Sağlanamaz
7
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi Kararı

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak