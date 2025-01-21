Mirziyoyev'den Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Başsağlığı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye Mesajı ve İyi Dilekler

Mirziyoyev, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı dilerken, yaralanan kişilere de acil şifalar temennisinde bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu önemli mesajın içeriği duyuruldu.