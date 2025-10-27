Mirziyoyev ile Trump'ın Özel Temsilcisi Gor, C5+1 Zirvesini Görüştü

Görüşmede Washington'daki liderler zirvesi ve stratejik ortaklık gündemdeydi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile bir araya gelerek gelecek hafta Washington'da düzenlenmesi planlanan C5+1 Zirvesi ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Mirziyoyev, ülkede temaslarda bulunan Gor ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau da hazır bulundu. Toplantının başında Gor, Mirziyoyev'e Trump'ın selamlarını ve samimi dileklerini iletti.

Taraflar, Washington'da Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanları ile ABD Başkanının katılımıyla yapılacak C5+1 Zirvesi hazırlıklarını ele alırken, 23 Eylül'de New York'ta iki ülke liderleri arasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi çerçevesinde Özbekistan-ABD stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesi konusunu görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yoğun siyasi diyalog, farklı düzeylerdeki temaslar ve iş ilişkilerinden duyulan memnuniyet vurgulanarak, daha önce kabul edilen yol haritası kapsamında sanayi, finans, mineraller, enerji, dijitalleşme, tarım ve diğer öncelikli alanlardaki projelerin hayata geçirilmesinin önemi kaydedildi.

Ayrıca taraflar, güvenlik, terör, aşırıcılık ve yasa dışı göç ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve küresel ile bölgesel öneme sahip güncel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmenin sonunda Gore, Mirziyoyev'e ABD bayrağı ve Trump'ın imzası olan kırmızı bir şapka hediye etti.

Bilgi notu: Eylül 2023'te New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ABD devlet başkanlarının katıldığı C5+1 formatındaki Orta Asya-ABD Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenlenmişti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gorve (solda) beraberindeki heyeti kabul etti.