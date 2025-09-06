Mirziyoyev ile Trump, Özbekistan-ABD stratejik ortaklığını genişletme kararı aldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Görüşme, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Görüşmenin ana başlıkları

Telefon görüşmesinde, Özbekistan-ABD stratejik ortaklığının güçlendirilmesi ve karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin genişletilmesi detaylı şekilde ele alındı. Taraflar, öncelikli sektörlerde işbirliği projelerinin teşvik edilmesi ve ticaret anlaşmalarının hacminin artırılması konularında mutabık kaldı.

Trump, Özbekistan'daki ekonomik modernizasyon ve halkın refah düzeyini artırmaya yönelik reformları takdir ettiğini ve desteklediklerini ifade etti. Mirziyoyev ise Trump'ı, ABD yönetiminin iç ve dış politikadaki başarıları dolayısıyla kutladı ve Amerikan tarafının uluslararası ile bölgesel çatışmaların barışçıl çözümüne, küresel güvenlik ve istikrara katkılarını vurguladı.

Bölgesel ve kültürel başlıklar

Liderler, Orta Asya ülkeleri ile ABD arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan C5+1 formatı dâhil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, telefon görüşmesinde Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na ilk kez katılacağına değinildi ve Trump takıma turnuvada başarılar diledi.

İleriye dönük adımlar

Taraflar, yapıcı işbirliğini ilerletmek amacıyla proje ve programları teşvik edecek üst düzey diyalogların sürdürülmesi konusunda anlaştı. Mirziyoyev, Donald Trump'ı uygun bir zamanda Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Açıklamaya göre telefon görüşmesi açık, yapıcı ve dostane bir atmosferde gerçekleşti ve iki lider, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.