Mirziyoyev, Mahtumkulu Firaki Forumu'nda Türkmen Dostluğunu Vurguladı

Mirziyoyev'den Mahtumkulu Firaki Anması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleşen "Mahtumkulu Firaki Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkmen Edebiyatının Temel Taşı

Mirziyoyev, büyük Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki’nin eserlerinin insanlığa sunduğu değerler üzerine durarak, "Dünyayı iyilik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve insanlık kurtaracak" düşüncesinin önemine dikkat çekti.

Kardeşlik Bağlarının Güçlenmesi

Forumda yaptığı konuşmada, halklar arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra zengin manevi mirasın tanıtılmasının önemini vurguladı. "Bu tür etkinlikler, ülkeler arasındaki bağları daha da yakınlaştıracaktır," dedi.

Mahtumkulu'nun Etkisi

Mirziyoyev, Mahtumkulu’nun eserlerinin Özbek halkı için de önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şairin sempatik şiirlerinin iki halk arasındaki dostluk ilişkilerine katkıda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, "Türkmen halkının yüksek vasıflarını anlamak isteyenler mutlaka Mahtumkulu'nun şiirlerine göz atmalıdır," şeklinde konuştu.

Mahtumkulu Külliyesi'nin Önemi

Son olarak, Türkmenistan’da inşa edilen Mahtumkulu Külliyesi’nin, kardeş Türkmen halkının bilgelik ve hoşgörüsünün bir sembolü haline geldiğini belirtti. Bu külliyenin, Türkmenistan'ın son 30 yıldaki büyük başarılarının bir yansıması olduğunu kaydetti.