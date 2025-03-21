Mısır, 500 Bin Filistinliye Kuzey Sina'da Yerleşim İddialarını Reddetti

Mısır, Yerleştirme İddialarını Kesinlikle Reddetti

Mısır, İsrail basınında yer alan ve Kahire yönetiminin "yarım milyon Filistinliyi geçici olarak Kuzey Sina'da belirli bir kente yerleştirmeye hazır olduğu" yönündeki iddiaları şiddetle yalanladı.

Mısır Enformasyon Kurumundan yapılan açıklamada, Kahire yönetiminin, Filistinli kardeşlerini yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi kategori ve tamamen reddettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mısır, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası kapsamında yarım milyon Filistinliyi Gazze'den Kuzey Sina'da belirlenen bir şehre geçici olarak nakletmeye hazırlandığı yönünde bazı medya kuruluşlarında ortaya atılan iddiaları tamamen reddediyor."

Ayrıca, medyada çıkan iddiaların, Mısır'ın Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik soykırım konusunda aldığı sağlam ve ilkeli tutumla tamamen çeliştiği kaydedildi. Gazze halkını yerinden etmeye yönelik herhangi bir girişimin, Filistin davasının tasfiyesi ve Mısır ulusal güvenliğine yönelik tehlike oluşturduğu aktarıldı.

İsrail Medyasında Çıkan Haberlere Yanıt

İsrail medyasında, Mısır'ın Gazze'den 500 bin Filistinliyi "Gazze'nin yeniden inşası kapsamında" Kuzey Sina'da bir kente yerleştireceğine dair haberler yer almıştı.

Trump'ın Gazze İle İlgili Planları

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat tarihinde düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'nin "devralınacağı" ve Filistinlilerin bölgeden zorla yerinden edileceği planlarından bahsetmişti. Trump, Gazze'nin yıkım alanı haline geldiğini ifade ederek, burada yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, ayrıca Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı iddiasında bulunmuştu.