Mısır: Abdülati, İsrail’in Politikalarına Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırdı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, uluslararası toplumun İsrail’in "sorumsuz ve kabul edilemez" politikalarına karşı harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Görüşmede ele alınan konular

Bakan Abdülati ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy arasında yapılan telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ve insani yardımların engelsiz girişinin temini konuları ele alındı.

Abdülati, Mısır ile İngiltere arasındaki ilişkilerde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bağların stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi için çabaların sürdüğünü ifade etti. Mısır’ın özellikle ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan Abdülati, İsrail tarafının bölgede gerilimi artırabilecek söylem ve uygulamalarına dikkati çekerek, uluslararası toplumun bu sorumsuz tutumlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Netanyahu ve Filistin vurgusu

Abdülati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Büyük İsrail vizyonu" açıklamalarını eleştirerek bu söylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede şiddet sarmalını körüklediğini vurguladı.

Bakan ayrıca bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma yönündeki kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti; "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması, bölgede kalıcı barış ve istikrar açısından tek gerçek çıkış yoludur."