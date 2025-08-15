DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Mısır: Abdülati, İsrail’in Politikalarına Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırdı

Bakan Bedr Abdülati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşerek İsrail’in politikalarını kınadı; Gazze'ye ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:24
Mısır: Abdülati, İsrail’in Politikalarına Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırdı

Mısır: Abdülati, İsrail’in Politikalarına Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırdı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, uluslararası toplumun İsrail’in "sorumsuz ve kabul edilemez" politikalarına karşı harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Görüşmede ele alınan konular

Bakan Abdülati ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy arasında yapılan telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ve insani yardımların engelsiz girişinin temini konuları ele alındı.

Abdülati, Mısır ile İngiltere arasındaki ilişkilerde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bağların stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi için çabaların sürdüğünü ifade etti. Mısır’ın özellikle ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan Abdülati, İsrail tarafının bölgede gerilimi artırabilecek söylem ve uygulamalarına dikkati çekerek, uluslararası toplumun bu sorumsuz tutumlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Netanyahu ve Filistin vurgusu

Abdülati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Büyük İsrail vizyonu" açıklamalarını eleştirerek bu söylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede şiddet sarmalını körüklediğini vurguladı.

Bakan ayrıca bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma yönündeki kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti; "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması, bölgede kalıcı barış ve istikrar açısından tek gerçek çıkış yoludur."

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos