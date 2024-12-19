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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, D-8 Ülkeleri ile Tercihli Ticaret Anlaşması Yapma İsteğini Dile Getirdi

Cumhurbaşkanı Sisi, D-8 Zirvesi'nde üye ülkelerle tercihli ticaret anlaşmaları imzalamak istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:10
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, D-8 Ülkeleri ile Tercihli Ticaret Anlaşması Yapma İsteğini Dile Getirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den D-8 Ülkelerine Tercihli Ticaret Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları imzalamak istediklerini duyurdu. Bu açıklama, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 Zirvesi'nin açılışında yapıldı.

D-8 Üye Ülkeleri Arasında Ticaret İşbirliği

Sisi, yaptığı konuşmada, "D-8 üye ülkeleri arasında tercihli ticaret anlaşması imzalamayı planlıyoruz." diyerek, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Meselesi ve Orta Doğu'u Zorlayıcı Zorluklar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Sisi, bu saldırıların Filistin halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Sisi, "Filistin halkına yönelik saldırıların devamı, uluslararası kararlara tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Orta Doğu bölgesinin çatışma ve savaşların ön planda olduğu, benzeri görülmemiş zorluklara tanık olduğunu belirtti.

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