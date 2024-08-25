Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Önemli Açıklamalar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için atılan ateşkes adımlarına karşılık verilmesi gerektiğini belirtti. Sisi, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown ile yaptığı görüşmede, bu konunun üzerinde durdu.

Stratejik İşbirliği ve Güvenlik Vurgusu

Kahire'de gerçekleştirilen üst düzey buluşmada, Mısır ve ABD arasındaki güvenlik işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Sisi, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumun daha etkin bir baskı uygulaması gerektiğini ifade etti.

Lübnan'daki Durum ve Uyarılar

Sisi, Lübnan'da yeni bir çatışma cephesi açılmasına karşı uyararak, bu durumun bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceğine işaret etti. Ayrıca, Lübnan'ın egemenliğini korumanın kritik olduğunu vurguladı.

Ateşkes İçin Ortak Çabalar

Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkat çeken Sisi, Katar ve ABD ile birlikte ateşkesin sağlanması için hızlı bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Sisi, Gazze'ye acil yardım dağıtımının ancak saldırıların durdurulmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

İki Devletli Çözüm İhtiyacı

Sürdürülebilir bölgesel istikrar için iki devletli çözümün gerekliliğine değinen Sisi, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Desteği ve Müzakereler

Orgeneral Charles Brown, Mısır'ın barış ve istikrar konusundaki rolünün kıymetini belirtti. Kahire’de, İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyor. Ancak müzakerelerin, İsrail’in şartları nedeniyle zorluk yaşadığı bildiriliyor.

Şiddet ve İnsani Kriz

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına devam ettiği ve 40 bini aşkın can kaybı yaşandığı aktarıldı. Gazze'deki sivil savunma ekipleri, 'güvenli insani' alanların daraldığını ve bu durumun büyük bir insani trajedi oluşturduğunu bildirdi.