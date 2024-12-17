Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde acilen bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmede, ateşkesin bir an önce sağlanması, karşılıklı esirlerin iade edilmesi ve herhangi bir ön şart olmadan bölgeye insani yardımların girişinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına ulaşma konusunda yoğun çaba harcadığını duyurdu.

Hamas Hareketi, Katar'da bugün ateşkes için olumlu görüşmelerin yapıldığını, İsrail'in yeni şartlardan vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını ifade etti. Katz, "Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyerek kısmi bir anlaşmaya varılmasını desteklediklerini ve bu amaçla her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdiğini dile getirdi.