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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için Ateşkes Çağrısı

Sisi, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin tansiyonu düşürme fırsatı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:11
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için Ateşkes Çağrısı

Mısır'ın Gazze Açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmede Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin önemine dikkat çekti.

İstikrarsızlık Ortamı ve Çözüm Yolları

Sisi, Gazze'deki çatışmaların bölgeyi tehlikeli bir istikrarsızlık içine sürüklediğini belirterek, akan kanın durdurulması için müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Fransa'nın Rolü

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla bölgesel bir tur düzenlemekle görevlendirildiğini açıkladı. Sejourne, Mısır yönetiminin, Katar ve ABD ile birlikte kritik bir arabuluculuk görevi üstlendiğini de vurguladı.

Geçmiş Müzakereler

15-16 Ağustos tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilen müzakerelerde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea önemli roller üstlendi. Ancak, Hamas müzakerelere katılmayacağını açıkladı ve arabuluculardan açık bir taahhüt talep etti.

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