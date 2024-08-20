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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:37
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki çatışmaların bölgede daha geniş kapsamlı sonuçlar doğurma tehlikesine dikkat çekerek, savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Görüşmeler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kahire'deki ziyaretinde gündeme geldi. Sisi, "Gazze'de ateşkes, Filistin devletinin uluslararası alandaki tanınmasının ve iki devletli çözümün başlangıcı olmalıdır," dedi.

Doha'daki Müzakerelere Dikkat Çekildi

Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakerelere de değinen Sisi, Gazze'de karşılıklı anlaşmalar sağlanması gerektiğini ifade etti. Yine bu süreçte ABD'nin çabalarına vurgu yapıldı.

Bölgedeki gerilimi azaltma hedefi doğrultusunda ABD'nin destekleyici rolünü sürdüreceğini belirten Blinken, İsrail'in masada bulunan ateşkes teklifini kabul ettiğini belirtti.

7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın dahil olmak üzere 40 bin 173 Filistinli yaşamını yitirdi. Sivil altyapının hedef alındığı bu saldırılarda, halka yönelik insani yardım çabaları da zorlanmaktadır.

Sonuç olarak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin çağrısı, Gazze'deki çatışmaların son bulması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağda), ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

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