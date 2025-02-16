Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Kapsamlı Yeniden İmar Planı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Yeni Plan

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek amacıyla kapsamlı bir plan hazırladıklarını duyurdu. Bu açıklama, Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna yansıdı.

Kahire'deki Görüşme

Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i başkent Kahire'de kabul etti. Görüşmeye Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da katıldı. Toplantıda, Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için izlenebilecek yollar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalar, esir takası ve insani yardımların bölgede kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Gazze’nin Yeniden İmarına Vurgu

Sisi, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmadan Gazze'nin yeniden imarını önceliklendirdiklerini ifade ederek, bu konuda detaylandırılmış bir plan oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, ateşkesin sürdürülebilmesi için tüm tarafların sorumluluk almasının önemine dikkat çekti ve çatışmanın devam etmesinin herkese zarar vereceğini vurguladı.

Kalıcı Barış İçin Filistin Devleti

Sisi, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barışın sağlanmasının en önemli güvencesi olduğunu ifade etti.

Lauder'den Mısır’a Destek

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder, Mısır'la istişarelerin sürmesine yönelik istekli olduklarını belirtti ve Kahire yönetimine, bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için üstlendiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Lauder, Mısır'la ABD ilişkilerinin de bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine yerleşmelerinin daha uygun olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı iddialarında bulunmuştu.