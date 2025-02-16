Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Kapsamlı Yeniden İmar Planı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için kapsamlı bir plan geliştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:30
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Kapsamlı Yeniden İmar Planı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze İçin Yeni Plan

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek amacıyla kapsamlı bir plan hazırladıklarını duyurdu. Bu açıklama, Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna yansıdı.

Kahire'deki Görüşme

Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i başkent Kahire'de kabul etti. Görüşmeye Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da katıldı. Toplantıda, Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için izlenebilecek yollar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalar, esir takası ve insani yardımların bölgede kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Gazze’nin Yeniden İmarına Vurgu

Sisi, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmadan Gazze'nin yeniden imarını önceliklendirdiklerini ifade ederek, bu konuda detaylandırılmış bir plan oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, ateşkesin sürdürülebilmesi için tüm tarafların sorumluluk almasının önemine dikkat çekti ve çatışmanın devam etmesinin herkese zarar vereceğini vurguladı.

Kalıcı Barış İçin Filistin Devleti

Sisi, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barışın sağlanmasının en önemli güvencesi olduğunu ifade etti.

Lauder'den Mısır’a Destek

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder, Mısır'la istişarelerin sürmesine yönelik istekli olduklarını belirtti ve Kahire yönetimine, bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için üstlendiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Lauder, Mısır'la ABD ilişkilerinin de bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine yerleşmelerinin daha uygun olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı iddialarında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'dan Barış Mesajı: 'Artık Savaşı Değil, Barışı Konuşacağız'
2
Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
3
Hazar Gölü Kış Manzarasıyla Büyülüyor
4
Üsküdar'da Toprak Kaymasına İlişkin Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
5
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tekirdağ Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
6
Kartepe'de Hafta Sonu Kış Tatili Yoğunluğu
7
ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen Hayatını Kaybetti

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor