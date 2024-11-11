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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Filistin davasına yönelik her türlü plana karşıyız'

Sisi, Gazze'deki sivil ölümlerini kınayarak Mısır'ın Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik planlara karşı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:17
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Filistin davasına yönelik her türlü plana karşıyız'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı olduğunu açıkladı. Sisi, Gazze Şeridi'nde sivillere karşı uygulanan sistematik cinayeti kınadığını belirtti.

İslam İşbirliği Zirvesinde Önemli Açıklamalar

Sisi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği ortak zirvesinde konuştu. Orta Doğu'nun zor koşulları altında gerçekleşen zirvede, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çekti.

Uluslararası Topluma Eleştiri

Sisi, dünyada yaşanan utanç verici bir sessizlik olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun küresel barış ve güvenliğe yönelik tehditler karşısında görevlerini yerine getiremediğini vurguladı.

Adalet ve Hakkaniyetten Bahsetmek

Sisi, bölgedeki halkların ve dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi bireylerin adalet ve hakkaniyetin anlamsızlığını sorguladıklarını belirtti. Çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmelerine tanık olanların bu hakları olduğunu söyledi.

Kabul Edilemez Saldırılara Dikkat

Sisi, İsrail saldırılarına dair açık bir şekilde “bölgenin ve dünyanın geleceği bir yol ayrımında” ifadesini kullandı. Filistin ve Lübnan'daki saldırıların tüm uluslararası sistemi tehlikeye attığını belirtti.

Mısır’ın Tutumu ve Bölgesel Barış

Sisi, “Mısır’ın, Gazze Şeridi'nde sivillere karşı yürütülen sistematik cinayeti kesin bir şekilde kınadığını” ifade etti. Ayrıca, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı çıkacaklarını ekledi. Bölgedeki halkları yerinden ederek göçe zorlamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İki Devletli Çözüm ve Barış Arayışı

Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için çatışma ve düşmanlık içeren sistemden çıkışın zaruri olduğunu belirten Sisi, barış ve kalkınmanın temelinin 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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