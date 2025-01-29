Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Filistinlilerin tehciri zulümdür"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sert Açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesinin kabul edilemez bir zulüm olduğunu belirtti. Sisi, Mısır'ın bu duruma katılmayacağını vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile iki devletli çözüm temelinde barış için işbirliği yapma niyetinde olduklarını ifade etti.

Kahire'deki Basın Toplantısı

Kahire’de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün’e sürülmesi yönünde yaptığı çağrılara dikkat çekti. “Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi, bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm.” şeklinde konuştu.

Ulusal Güvenlik Endişeleri

Sisi, Filistinlilerin Mısır’a tehcir edilmesinin ulusal güvenliği tehdit edebileceğine işaret ederek, “Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, tehcir konusundaki endişelerini de dile getirerek, “İki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için kararlıyız.” dedi.

Trump'ın Önerileri

ABD Başkanı Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesini savunarak, bu kişilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etmişti. Trump, Gazze'nin “temizlenmesi için” Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi gerekliliğini belirtmişti. Ayrıca, bu kişilerin “farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi” çağrısında bulunmuştu.