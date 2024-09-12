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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor

Mısır, Katar ve ABD işbirliği ile Gazze'de ateşkes sağlama yönünde çalışmalarını devam ettirecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:05
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Sürdürüyor

Mısır'dan Gazze İçin Ateşkes Çabaları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla ilgili olarak, mevcut durumu iyileştirmek amacıyla acil bir ateşkes anlaşması sağlama yönündeki çabalarının devam edeceğini duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Kahire'de Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Sisi, bu toplantı vesilesiyle, Mısır’ın Katar ve ABD ile işbirliği içinde Gazze'de acil bir ateşkes sağlama çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Sisi: "Bu ateşkes, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına katkıda bulunacaktır."

Kuveytli Bakanın Takdiri

Ayrıca, Kuveytli Bakan el-Yahya, Mısır'ın bölgedeki istikrarı sağlama konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi. İki lider, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için tüm tarafların sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı.

On Mutabakat Zaptı İmzalandı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveytli mevkidaşı ile birlikte Mısır ve Kuveyt arasında imzalanan 10 mutabakat zaptının, iki ülkenin diplomatik ilişkileri yanı sıra turizm, inşaat, kalkınma ve sanayi alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Abdulati, Körfez bölgesinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.

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