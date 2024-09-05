Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Ankara Ziyareti Arap Basınında Gündem Oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara Ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret, Arap basınında geniş bir yankı buldu. Yayın organları, ziyareti

"tarihi" ve "Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme amacı üzerinde durdu.

Medya Yansımaları

Arap medyası, Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerin, özellikle İsrail'in Gazze’deki saldırılarının durdurulması konusundaki ortak vurgusuyla dikkat çektiğini bildirdi. Mısır’ın El-Cumhuriyye gazetesi ziyareti, "Sisi-Erdoğan zirvesi; Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığıyla duyurdu. Diğer bir resmi gazete olan El-Ehram ise, "Mısır ve Türkiye krizlerle mücadelede birlik içinde" başlığını kullandı.

Uluslararası Tepkiler

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen haber ajansları da ziyareti flaş haber olarak abonelerine iletti. Suudi Arabian SPA, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla duyururken, BAE'ye ait WAM, Sisi’nin sözlerini aktararak "Türkiye'ye ziyaretim, iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşama başlatıyor" ifadesini kullandı.

Yeni Dostluk Dönemi

Ayrıca, Suudi arabistan’ın eş-Şarkul Avsat gazetesi, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığını manşetine taşıdı ve Sisi’nin Türkiye ziyaretiyle birlikte işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni bir ufkun açıldığını vurguladı. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bu etkinliğin tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşeceğini belirtti.

Tarihi Ziyaretin Önemi

Kuveyt merkezli Alrai gazetesi, Sisi’nin ziyareti için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye tarihi ziyaret" dedi. Ayrıca, El-Ceride de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze’den Somaliye" başlığıyla okuyucularına ulaştı.

Sisi’nin bu önemli ziyaretinin, 12 yıl aradan sonra gerçekleştiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği ifade ediliyor.