Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'den Ayrıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye Ziyaretini Tamamladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Sisi, Ankara'dan ayrılmadan önce önemli temaslarda bulundu.

Görüşmeden Notlar

Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer, Sisi'yi uğurlamak için havalimanında bulundular.

Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına ortak açıklamalarda bulundu. Bu görüşmenin iki ülke ilişkileri bakımından önemli bir adım olduğu vurgulandı.