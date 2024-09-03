Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye Ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantı, 14 Şubat 2024'te Kahire'de imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılıyor.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Sorunlar

Toplantıda, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak. Ayrıca, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Belgelerin İmzalanması Bekleniyor

Ziyaret sırasında, iki ülke ilişkilerinin hukuki zeminini güçlendirmeyi amaçlayan bazı belgelerin imzalanması da gündemde.