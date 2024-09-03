Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'yi Ziyaret Ediyor: Ticaret ve Eğitim Alanlarında Yeni Fırsatlar

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye Ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah Sisi, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasındaki ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması için ilk adımların atılması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle savunma sektöründe ortak projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

Eğitimde Farklılaştırılmış Yaklaşımlar

Yeni eğitim müfredatıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencileri için 'farklılaştırılmış eğitim' uygulamasına geçiyor. Bu uygulama ile öğrencilerin akranlarıyla öğrenme süreçlerinin daha zengin hale getirilmesi hedefleniyor. Öğretmenler için hazırlanacak 12 rehber kitap, bu yeni sistemin nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik edecek.

Sağlık Taramalarıyla On Binlerce Kişiye Sağlık Hizmeti

Sağlık Bakanlığı, mobil sağlık ekipleri aracılığıyla 87 bin tarım işçisini ziyaret etti, ayrıca köylerde 12 milyon 379 bin 94 kişiye sağlık taraması uygulandı. 2 milyon 146 bin 351 birey kanser taramalarına yönlendirildi.

Türk Müteahhitlik Sektörünün Dışarıdaki Başarıları

2024'ün ilk sekiz ayında, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü 11,2 milyar dolarlık proje üstlendi. En fazla projeyi Rusya, ardından Türkmenistan ve Irak izliyor.

Türk Lirasıyla Ticaret Hacmi

Türkiye'nin dış ticaret hacmi, 2024 yılında 708,3 milyar lirayı buldu. Ağustos ayında, 40 bin 476 firma bu kategoride ihracat yaparak 169 ülkeye hizmet sağladı.

TEKNOFEST 2024 Final Heyecanı

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olup, 1270 takım bu etkinlikte finale kalma mücadelesi verecek.

Havalimanlarında Kargo Taşımacılığı Artışı

İstanbul'daki havalimanlarında 2024 yılı ocak-temmuz döneminde taşınan kargoda yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşti.

Silivri'de Umut Veren Doğal Yaşam

Silivri'de görülen su samuru, Marmara Denizi'nin ekolojik sağlığını destekleyen bir işaret olarak kabul ediliyor.

Tılsımlı Mezar Tableti Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki kazılarda, işlevi kötülükten korumak üzerine tasarlanmış tılsımlı bir mezar tableti bulundu. Kazı Başkanının açıklamalarına göre, bu tablet Bizans Dönemi'ne ait bir 'nazar boncuğu' olarak değerlendiriliyor.