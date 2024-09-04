Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye Ziyaretini Değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye Ziyareti
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
İlişkilerin Gelişimi
Sisi, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tarihsel köklerine vurgu yaparak, "Bu ziyaretim, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir" dedi. İş Birliği Vurgusu
Cumhurbaşkanı Sisi, bu tür ziyaretlerin sadece diplomatik ilişkiler için değil, ekonomik iş birliği ve kültürel etkileşim açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.